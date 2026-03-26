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La pensée distributive

Alain Corneille Towou

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La pensée distributive est la description de l'automouvement de la pensée dans la cognition. La pensée est distributive et intimement liée à l'ordre logique : concevoir, juger, raisonner et ordonner. La logique est le champ d'expérimentation des discours. L'objectif de ce livre est d'établir les conditions de possibilité du discours humain. Elles y sont ainsi décrites à travers les opérations de l'esprit. Il y est également question de confronter le discours humain et le discours philosophique. Quels sont les liens et les particularités qui les régissent ?

Par Alain Corneille Towou
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Alain Corneille Towou

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Epistémologie

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La pensée distributive

Alain Corneille Towou

Paru le 26/03/2026

156 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

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Scannez le code barre 9782336596822
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