La pensée distributive est la description de l'automouvement de la pensée dans la cognition. La pensée est distributive et intimement liée à l'ordre logique : concevoir, juger, raisonner et ordonner. La logique est le champ d'expérimentation des discours. L'objectif de ce livre est d'établir les conditions de possibilité du discours humain. Elles y sont ainsi décrites à travers les opérations de l'esprit. Il y est également question de confronter le discours humain et le discours philosophique. Quels sont les liens et les particularités qui les régissent ?