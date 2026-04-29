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La lumière et les ténèbres

Bret Anthony Johnston

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"On s'imaginait les jours heureux qui nous attendaient. C'est vous dire si on était innocents. Si on était naïfs. C'était ça, Waco". Texas, 1993. Des gens de tous horizons ont suivi Perry Cullen, surnommé "l'Agneau" . Cédant leurs économies, vendant leurs maisons, rompant leurs mariages, ils ont rallié la mystérieuse communauté de cet ancien paysagiste qui se prétend prophète et se prépare à la fin des Temps avec un arsenal d'armes impressionnant. Jaye est arrivée de Californie avec sa mère, l'une des disciples les plus dévouées de l'Agneau. Quand l'adolescente rencontre Roy, le fils du shérif du comté, l'attirance est immédiate et réciproque. Mais tandis que la tension s'accroît entre la secte et les forces de l'ordre, les deux jeunes amants sont entraînés dans une spirale infernale... Parviendront-ils à retrouver la lumière ? Inspiré de la tragédie de Waco qui a fait quatre-vingt-six mortsen 1993, le roman de Bret Anthony Johnston réinvente l'histoire de Roméo et Juliette dans une Amérique en proie à la folie mystique, sondant, d'une écriture intense, l'emprise, la foi, l'amour et la peur. "Un pèlerinage à la fois sombre et éblouissant". The New York Times "Un roman poignant et sans concession qui rend aux victimes de cette secte leur humanité". The Boston Globe "Une histoire d'amour et de sacrifice". The Star Tribune "La discrète étincelle de connexion, de compréhension et de reconnaissance entre ces amants maudits touchera les lecteurs longtemps après la fin du roman". Texas Monthly

Par Bret Anthony Johnston
Chez Albin Michel

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Auteur

Bret Anthony Johnston

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La lumière et les ténèbres

Bret Anthony Johnston trad. Charles Bonnot

Paru le 29/04/2026

400 pages

Albin Michel

22,90 €

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