La Chine et le financement des infrastructures africaines

Cet ouvrage analyse la montée en puissance de la Chine comme acteur central du financement des infrastructures en Afrique, dans un contexte de déficit structurel en énergie, transports, eau, télécommunications et assainissement. S'appuyant sur une approche théorique combinant coûts de transaction, stratégies collectives et théorie des ressources, l'ouvrage examine les modalités d'intervention chinoises à travers les investissements directs étrangers, les prêts concessionnels et les partenariats public-privé. Il met en évidence les secteurs privilégiés, les instruments financiers mobilisés, les conditions associées aux financements et les mécanismes de gouvernance des projets. A partir d'analyses économiques portant notamment sur les pays de la CEDEAO et sur le cas sénégalais, l'auteur évalue l'impact des infrastructures financées par la Chine sur la croissance, la productivité et le développement économique. L'ouvrage souligne à la fois les opportunités offertes par cette coopération Sud-Sud et les enjeux de soutenabilité financière, de dépendance et de souveraineté économique, avant de formuler des recommandations pour une meilleure efficacité des investissements.