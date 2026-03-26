Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Oser rêver de réussite

G. Ivan Mboumba, Thiaba Camara Sy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Afrique est une terre d'opportunités, mais aussi de grands défis. Dans ce livre inspirant, G. Ivan MBOUMBA vous entraîne dans un voyage d'espoir et de détermination. Il invite chacun à croire en ses rêves et à les réaliser, malgré les obstacles bien connus du continent : chômage, migration irrégulière, instabilités politiques ou manque d'opportunités économiques. A travers des exemples concrets, des données marquantes et des réflexions profondes, l'auteur révèle des clés simples, mais puissantes pour dépasser les barrières, cultiver l'ambition et devenir acteur du changement. Plus qu'un ouvrage, c'est un véritable guide pour libérer votre potentiel et contribuer à bâtir une Afrique pleine de promesses. Que vous soyez jeune, leader, entrepreneur, cadre en quête de sens, rêveur, ambitieux ou citoyen engagé, ce livre vous rappellera qu'en Afrique, tout est possible pour ceux qui osent rêver et agir. "Oui, parce qu'au fond, chaque vie a son miracle."

Par G. Ivan Mboumba, Thiaba Camara Sy
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

G. Ivan Mboumba, Thiaba Camara Sy

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oser rêver de réussite par G. Ivan Mboumba, Thiaba Camara Sy

Commenter ce livre

 

Oser rêver de réussite

G. Ivan Mboumba, Thiaba Camara Sy

Paru le 26/03/2026

176 pages

Editions L'Harmattan

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336589336
9782336589336
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.