Les Cerveaux de l'espoir est un essai-manifeste qui interroge sur Le rôle de la science dans Le destin de l'Afrique. Il part d'un constat sans détour : les savoirs africains ont été marginalisés par l'héritage colonial et un conditionnement intellectuel qui a effacé des siècles de traditions savantes. L'ouvrage montre comment cette mise à l'écart nourrit la dépendance, Les conflits de légitimité et la fuite des compétences, alors même que le continent regorge de talents et de ressources cognitives. En réhabilitant les savoirs locaux et en les articulant aux sciences globales, l'auteur plaide pour une véritable diversité des savoirs, fondement d'une autonomie intellectuelle africaine. Enfin, il appelle à repenser en profondeur l'enseignement et la recherche, du primaire à l'université, pour ancrer la production scientifique dans les réalités africaines. Faire de la science un moteur de transformation, de souveraineté et de carrières scientifiques pleinement reconnues devient, dans ce livre, une condition centrale de l'avenir du continent.