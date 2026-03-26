Les parlers creusois

A la charnière des années 1970 et 1980, une effervescence socioculturelle particulière prend place en Creuse, dont témoigne la publication de plusieurs ouvrages à propos des "? patois ? " du département. La réédition des Parlers creusois, près de cinq décennies après la publication originale des textes, constitue un apport scientifique appréciable à la collection "? les parlers du Croissant ? ". Cette réédition présente deux "? ouvrages autochtones ? " respectivement publiés en 1978 et 1980 et conçus par Jean-Pierre Baldit, anthropologue intervenant alors en tant qu'enseignant d'occitan dans le secondaire en Creuse. Ces textes sont des matériaux pédagogiques détaillant les langues vernaculaires locales, dont ils fournissent des exemples tirés de la littérature orale et de matériaux extralinguistiques. Ils illustrent une époque bien particulière où, pendant une demi-douzaine d'années, de jeunes lycéens creusois ont pu étudier les "? patois ? " de leur département - des parlers qui étaient encore ubiquitaires en Creuse il y a quelques générations.