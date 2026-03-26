Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les parlers creusois

Jean-Pierre Baldit

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la charnière des années 1970 et 1980, une effervescence socioculturelle particulière prend place en Creuse, dont témoigne la publication de plusieurs ouvrages à propos des "? patois ? " du département. La réédition des Parlers creusois, près de cinq décennies après la publication originale des textes, constitue un apport scientifique appréciable à la collection "? les parlers du Croissant ? ". Cette réédition présente deux "? ouvrages autochtones ? " respectivement publiés en 1978 et 1980 et conçus par Jean-Pierre Baldit, anthropologue intervenant alors en tant qu'enseignant d'occitan dans le secondaire en Creuse. Ces textes sont des matériaux pédagogiques détaillant les langues vernaculaires locales, dont ils fournissent des exemples tirés de la littérature orale et de matériaux extralinguistiques. Ils illustrent une époque bien particulière où, pendant une demi-douzaine d'années, de jeunes lycéens creusois ont pu étudier les "? patois ? " de leur département - des parlers qui étaient encore ubiquitaires en Creuse il y a quelques générations.

Par Jean-Pierre Baldit
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Jean-Pierre Baldit

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Linguistique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les parlers creusois par Jean-Pierre Baldit

Commenter ce livre

 

Les parlers creusois

Jean-Pierre Baldit

Paru le 26/03/2026

112 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336559926
9782336559926
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.