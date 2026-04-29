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Itinéraire d'un enfant raté

Benjamin Patou

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"Longtemps, j'ai cru que j'étais un enfant raté. Celui qui n'est jamais à la bonne place, jamais au bon moment, toujours un peu à côté de sa propre vie. Le jour où ma mère est morte, tout a explosé : l'enfance dorée, le décor de famille idéale, les certitudes rassurantes. Il ne restait plus qu'un gamin de huit ans, sonné, incapable de comprendre comment on continue à vivre quand le coeur de la maison s'est éteint". "Enfant raté" . C'est ainsi que Benjamin Patou s'est longtemps vu : cancre chronique, humilié à l'école, orphelin de mère à huit ans, adolescent en chute libre. Et pourtant, il va tout renverser. De DJ de quartier à propriétaire de lieux mythiques (le Bus Palladium, L'Arc, le Manko, le Lafayette's, Lapérouse et Prunier), de petites soirées entre amis à des dîners avec les plus grandes stars, il transforme ses blessures en carburant, ses ratages en rebonds, ses complexes en panache. Ce livre, c'est l'itinéraire d'un enfant qui se croyait raté et qui a fini par se hisser à la hauteur de sa propre vie - et de la promesse faite en silence à la femme qu'il aime.

Par Benjamin Patou
Chez Fayard

|

Auteur

Benjamin Patou

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique internati

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Itinéraire d'un enfant raté

Benjamin Patou

Paru le 13/05/2026

336 pages

Fayard

20,90 €

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Scannez le code barre 9782213734071
9782213734071
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