Tout est (enfin) bon dans le cochon

Et si le cochon devenait le héros inattendu du XXIe siècle ? On le croyait banal, il est extraordinaire. On le disait maladroit, il est ingénieux. On le pensait dépassé, il est à l'avant-garde. Longtemps cantonné à son rôle de viande bon marché, le cochon révèle aujourd'hui un potentiel insoupçonné. De la ferme à l'hôpital, de l'assiette aux énergies renouvelables, il s'impose comme un acteur-clé des transitions contemporaines. Nourriture, médecine, bioénergie, fertilisant, recycleur : tout est bon dans le cochon. Si cette expression avait depuis longtemps une explication, elle prend désormais une tout autre dimension, à la croisée de la géopolitique, de l'économie et du développement durable. Le cochon devient un réservoir de solutions pour répondre aux défis alimentaires, énergétiques et sanitaires de notre époque. A travers une enquête documentée, des récits étonnants et une réflexion prospective décapante, cet essai redonne ses lettres de noblesse à un animal trop souvent sous-estimé. Le cochon n'est plus seulement un produit d'élevage : il devient matière vivante, moteur d'innovations et, peut-être, le symbole d'un avenir plus durable. Un livre accessible, stimulant et éclairant, qui bouscule les idées reçues et ouvre de nouvelles perspectives sur notre rapport au vivant.