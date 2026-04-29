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Tout est (enfin) bon dans le cochon

Sébastien Abis

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Et si le cochon devenait le héros inattendu du XXIe siècle ? On le croyait banal, il est extraordinaire. On le disait maladroit, il est ingénieux. On le pensait dépassé, il est à l'avant-garde. Longtemps cantonné à son rôle de viande bon marché, le cochon révèle aujourd'hui un potentiel insoupçonné. De la ferme à l'hôpital, de l'assiette aux énergies renouvelables, il s'impose comme un acteur-clé des transitions contemporaines. Nourriture, médecine, bioénergie, fertilisant, recycleur : tout est bon dans le cochon. Si cette expression avait depuis longtemps une explication, elle prend désormais une tout autre dimension, à la croisée de la géopolitique, de l'économie et du développement durable. Le cochon devient un réservoir de solutions pour répondre aux défis alimentaires, énergétiques et sanitaires de notre époque. A travers une enquête documentée, des récits étonnants et une réflexion prospective décapante, cet essai redonne ses lettres de noblesse à un animal trop souvent sous-estimé. Le cochon n'est plus seulement un produit d'élevage : il devient matière vivante, moteur d'innovations et, peut-être, le symbole d'un avenir plus durable. Un livre accessible, stimulant et éclairant, qui bouscule les idées reçues et ouvre de nouvelles perspectives sur notre rapport au vivant.

Par Sébastien Abis
Chez Armand Colin

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Auteur

Sébastien Abis

Editeur

Armand Colin

Genre

Alimentation

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Tout est (enfin) bon dans le cochon

Sébastien Abis

Paru le 29/04/2026

208 pages

Armand Colin

19,90 €

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Scannez le code barre 9782200643751
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