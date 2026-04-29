Partez à la découverte de la destination Blois-Chambord, le lieu idéal pour se poser au coeur des Châteaux de la Loire. Que vous soyez en bord de Loire ou dans la campagne de la Sologne ou de la Beauce, vous trouverez des activités à votre goût ! Dans Le Routard Pays des Châteaux, vous trouverez : - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ; - Tous nos coups de coeur illustrés : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour profiter pleinement de votre séjour ; - des activités (faire chauffer ses mollets les boucles des " Châteaux de la Loire à Vélo " , naviguer sur la Loire en bateau traditionnel) des visites (découvrir le château de Chambord, s'émerveiller dans la maison de la magie Robert-Houdin) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.