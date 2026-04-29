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Red & le Chasseur

Samantha Morgan

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Quand les contes de fées deviennent une sombre réalité, la jalousie pousse aux atrocités. A San Francisco, une série de meurtres sanglants sème la terreur. Jason, enquêteur chevronné, est déterminé à démasquer celui que l'on surnomme " Le Loup " . Son instinct ne le trompe jamais, il faut agir vite car ces meurtres ne sont que le prélude de quelque chose bien plus sinistre. Mais c'était sans compter sur RED, une journaliste freelance qui mène sa propre enquête, défiant ouvertement la police. Derrière cette identité secrète, se cache Emerson, une jeune femme audacieuse à la chevelure d'un rouge flamboyant. Fille adoptive d'un riche homme d'affaires, c'est lors d'une réception mondaine qu'elle rencontre Jason, capturant immédiatement son attention. Pour Emerson, c'est une opportunité parfaite : elle allie l'utile à l'agréable en se rapprochant de ce séduisant policier afin d'obtenir des informations de première main. Cependant, il y a plus qu'une simple attirance physique entre Emerson et Jason. Une connexion mystérieuse les unit, et peu à peu, les frontières d'une relation professionnelle s'estompent, laissant place à une collaboration bien plus intime...

Par Samantha Morgan
Chez Hachette

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Auteur

Samantha Morgan

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Red & le Chasseur

Samantha Morgan

Paru le 29/04/2026

288 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017348771
9782017348771
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