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Fils de bourge

Eric Stalner

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Quand la révolte d'un fils rejoint celle d'un pays. A la veille du Front populaire de Léon Blum, dans une petite ville industrielle. François Bompierre a 17 ans et grandit sous l'autorité d'un père brutal, notable fascisant et sous-directeur de l'usine locale. Battu à huis clos, humilié en silence, il rêve de fuite et de liberté. Lorsqu'il croise une bande de jeunes ouvriers communistes, les rouges , François découvre un autre monde, fait de solidarité, de luttes et de fraternité. Alors que la grève embrase l'usine et que les tensions politiques s'exacerbent, le combat intime du fils rejoint la révolte collective. Pour François, résister, c'est d'abord apprendre à se libérer.

Par Eric Stalner
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Eric Stalner

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Fils de bourge

Eric Stalner

Paru le 29/04/2026

80 pages

Bamboo Editions

18,90 €

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