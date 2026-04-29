Que la force d'attraction soit avec toi

Chaque personne possède en elle une puissance créatrice qui lui donne le pouvoir de concrétiser ses désirs, de réaliser son plein potentiel et de vivre une existence riche et passionnante. Cette puissance créatrice, c'est la force d'attraction. Que vous le vouliez ou non, cette force opère en tout temps, attirant vers vous ce qui alimente vos pensées... qui sont souvent tournées vers autre chose que ce que vous souhaitez vraiment. Vous devez donc recentrer vos pensées sur vos véritables aspirations pour faire travailler la force d'attraction en votre faveur. Tirant d'une recherche approfondie les meilleurs outils pour vous aider, l'auteure présente dans cet ouvrage les 5 étapes à suivre pour y arriver dès maintenant. Cerner vos désirs profonds, éliminer les blocages, être à l'écoute de votre intuition... En mettant en pratique les principes et les moyens dévoilés dans ce livre, vous pourrez enfin dire: " Bye-bye la petite vie! "