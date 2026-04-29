24 heures sans jeu vidéo

Terence passe des heures à jouer à Dark city game pour éliminer le dangereux Moon avant tous ses copains. Il veut être le meilleur. Il adore l'adrénaline qu'il ressent à chaque nouvel obstacle. Il imagine déjouer tous les pièges et ressortir enfin triomphant de son combat avec Moon. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est que ce jeu l'entraîne loin, très loin, trop loin... Quand Terence apparaît de l'autre côté de l'écran, entouré d'ennemis, Blanche sa jeune soeur n'en croit pas ses yeux. Que faire pour le sauver ?