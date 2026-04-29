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#Roman jeunesse

24 heures sans jeu vidéo

Sophie Rigal-Goulard

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Terence passe des heures à jouer à Dark city game pour éliminer le dangereux Moon avant tous ses copains. Il veut être le meilleur. Il adore l'adrénaline qu'il ressent à chaque nouvel obstacle. Il imagine déjouer tous les pièges et ressortir enfin triomphant de son combat avec Moon. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est que ce jeu l'entraîne loin, très loin, trop loin... Quand Terence apparaît de l'autre côté de l'écran, entouré d'ennemis, Blanche sa jeune soeur n'en croit pas ses yeux. Que faire pour le sauver ?

Par Sophie Rigal-Goulard
Chez Rageot

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Auteur

Sophie Rigal-Goulard

Editeur

Rageot

Genre

Rageot - Cascade

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24 heures sans jeu vidéo

Sophie Rigal-Goulard

Paru le 29/04/2026

192 pages

Rageot

7,10 €

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