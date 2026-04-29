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#Essais

Face aux animaux

Laurent Bègue-Shankland

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C'est l'histoire du lien très particulier que nous entretenons avec les animaux qui nous est contée dans ce livre. Depuis l'origine, ils nous fascinent et nous terrorisent à la fois. Ils ont occupé une place centrale dans les civilisations passées et jouent, aujourd'hui encore, un rôle fondamental auprès des humains. Beaucoup investissent en eux toute leur affection, toutes leurs émotions. C'est aussi l'ample fresque de nos relations avec les animaux ; nourrie des connaissances les plus récentes. Pour percer à jour ce qui nous lie, ce livre emprunte de nouveaux chemins qui dévoilent nos attachements et leurs ambivalences. En revisitant la fameuse expérience de Stanley Milgram sur la soumission à l'autorité, dans laquelle des hommes et des femmes ordinaires sont amenés à porter atteinte à un animal de laboratoire (en réalité un robot) pour la science, Laurent Bègue-Shankland renouvelle l'analyse des influences de nos comportements face aux animaux. Il révèle les profils individuels et les circonstances qui favorisent une diminution de notre empathie envers eux. Ce livre montre que nos relations avec eux, de l'attachement à la maltraitance, éclairent profondément notre identité et notre rapport à autrui.

Par Laurent Bègue-Shankland
Chez Editions Odile Jacob

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Auteur

Laurent Bègue-Shankland

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Psyhologie sociale

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Face aux animaux

Laurent Bègue-Shankland

Paru le 29/04/2026

339 pages

Editions Odile Jacob

10,50 €

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Scannez le code barre 9782415015565
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