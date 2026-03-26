Les assurances de personnes en 60 cas pratiques + Epargne assurantielle BTS assurance

Basé sur le référentiel du BTS assurance, avec 60 cas pratique + l'épargne assurantielle Basé sur le référentiel du BTS assurance, cet ouvrage est organisé en trois parties distinctes et autonomes : les produits liés à la santé, les contrats accidents corporels, l'assurance-vie. Chaque partie du livre est constituée d'une description de la protection sociale institutionnelle correspondante et d'une mise en évidence des besoins complémentaires satisfaits par l'assureur. 60 cas pratiques ou exercices illustrent chaque sujet traité ; l'ensemble est enrichi par des exemples chiffrés et l'analyse d'une quarantaine de contrats d'assurance.