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Les assurances de personnes en 60 cas pratiques + Epargne assurantielle BTS assurance

Francis Noël

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Basé sur le référentiel du BTS assurance, avec 60 cas pratique + l'épargne assurantielle Basé sur le référentiel du BTS assurance, cet ouvrage est organisé en trois parties distinctes et autonomes : les produits liés à la santé, les contrats accidents corporels, l'assurance-vie. Chaque partie du livre est constituée d'une description de la protection sociale institutionnelle correspondante et d'une mise en évidence des besoins complémentaires satisfaits par l'assureur. 60 cas pratiques ou exercices illustrent chaque sujet traité ; l'ensemble est enrichi par des exemples chiffrés et l'analyse d'une quarantaine de contrats d'assurance.

Par Francis Noël
Chez SEFI/Arnaud Franel

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Auteur

Francis Noël

Editeur

SEFI/Arnaud Franel

Genre

Droit

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Les assurances de personnes en 60 cas pratiques + Epargne assurantielle BTS assurance

Francis Noël

Paru le 26/03/2026

162 pages

SEFI/Arnaud Franel

15,00 €

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Scannez le code barre 9782896039845
9782896039845
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