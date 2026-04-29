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#Essais

La guérison émotionnelle

Jeanne Siaud-Facchin

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"J'ai toujours ressenti en moi cette urgence. J'ai toujours entendu une petite voix venue des profondeurs, une petite voix que me soufflent tous mes patients, qui parle d'une autre souffrance, muette, invisible à l'oeil nu. Comme si, au fond de chacun de nous, le coeur de l'âme demeurait blessé. Je l'ai lu dans leurs yeux. Je l'ai ressenti dans mon ventre. J'ai compris ce besoin universel. Nous avons tous immensément besoin de la guérison émotionnelle profonde. Celle qui lave nos coeurs. Qui nous redonne accès à notre source vitale, à notre énergie sacrée". J. S. -F. Jeanne Siaud-Facchin s'appuie sur trente années d'expérience avec ses patients pour nous proposer un chemin thérapeutique inédit et puissant. C'est la guérison émotionnelle. Quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos blessures, nous pouvons tous accéder à cette guérison qui console, consolide et libère. Pour nous offrir la vie en grand ! Un livre pour guérir, pour se guérir. Un livre totalement nouveau, interactif, vivant, enrichi de 6o QR codes : musiques, chansons, images, sons, visualisations, méditations... Lisez et, quand vous le souhaitez, scannez le QR code, ressentez l'expérience, vivez intimement votre propre guérison émotionnelle.

Par Jeanne Siaud-Facchin
Chez Editions Odile Jacob

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Auteur

Jeanne Siaud-Facchin

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Essais

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La guérison émotionnelle

Jeanne Siaud-Facchin

Paru le 29/04/2026

286 pages

Editions Odile Jacob

9,50 €

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