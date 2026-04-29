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Merci, Souris !

Yumi Shimokawara

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"Oups ! Souris va tomber ! Heureusement, Lézard est là ! Merci, Lézard ! Tiens, voici un cadeau pour te remercier. Merci, Souris ! (...) Youpi ! Quand on est ensemble, on est deux fois plus contents ! " Une souris et un lézard, heureux d'être ensemble, partagent leurs joies au fil des pages : aider l'autre, lui faire découvrir de menus plaisirs, le complimenter... une ode à l'amitié et à l'empathie, et aux petits gestes et mots du quotidien qui rendent légers et ponctuent la vie de petits bonheurs simples. Une lecture complice Une lecture complice basée sur la répétition et à partager au fil des "Merci, Souris ! " , "Merci, Lézard ! " , et des joies exprimées par les animaux. Faire plaisir Une histoire simple d'amitié construite autour de petites attentions : s'aider, partager, complimenter, s'amuser... et se remercier pour tout ça ! Un style intemporel Des illustrations dans un style doux et réaliste, des animaux aux expressions craquantes qui révèlent une belle palette d'émotions. Un tout-carton pour les petites mains Maniable avec son format carré et ses coins arrondis, parfait pour être emporté partout !

Par Yumi Shimokawara
Chez Editions Milan

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Auteur

Yumi Shimokawara

Editeur

Editions Milan

Genre

Tout-carton

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Merci, Souris !

Yumi Shimokawara trad. Patrick Honnoré

Paru le 29/04/2026

24 pages

Editions Milan

11,50 €

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