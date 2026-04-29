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Histoire-Géographie-EMC 6e Fiches d'activités

Corinne Chastrusse, Jean Claude Martinez

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FICHES HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 6e - EDITION 2026 Nouveaux programmes EMC - Des fiches en couleurs et détachables - Une sélection de documents adaptés au travail en autonomie - Des points méthodes illustrés sur les rabats de couverture - Des fiches en recto seul à coller dans le cahier - En Histoire-Géographie : des documents renouvelés, des études de cas entièrement inédites, des cartes et graphiques actualisés - En EMC : de nouvelles fiches pour traiter tous les thèmes du nouveau programme

Par Corinne Chastrusse, Jean Claude Martinez
Chez Hatier

|

Auteur

Corinne Chastrusse, Jean Claude Martinez

Editeur

Hatier

Genre

Histoire, Géographie 6e

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Histoire-Géographie-EMC 6e Fiches d'activités

Corinne Chastrusse, Jean Claude Martinez

Paru le 17/04/2026

96 pages

Hatier

6,20 €

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Scannez le code barre 9782401121485
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