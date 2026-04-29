Histoire-Géographie-EMC 6e Fiches d'activités

FICHES HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 6e - EDITION 2026 Nouveaux programmes EMC - Des fiches en couleurs et détachables - Une sélection de documents adaptés au travail en autonomie - Des points méthodes illustrés sur les rabats de couverture - Des fiches en recto seul à coller dans le cahier - En Histoire-Géographie : des documents renouvelés, des études de cas entièrement inédites, des cartes et graphiques actualisés - En EMC : de nouvelles fiches pour traiter tous les thèmes du nouveau programme