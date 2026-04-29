Cahier de Français 5e

Un nouveau cahier de 5e pour un apprentissage méthodique et progressif. - Des textes littéraires issus des oeuvres préconisées et le vocabulaire des 5 thèmes, ainsi que les notions et la terminologie actualisées. - NOUVEAU : Un entraînement régulier aux manipulations syntaxiques. - Toutes les dimensions de la langue en 5 parties : Vocabulaire, Grammaire, Conjugaison et valeurs des temps, Orthographe, Expression écrite et orale - Des leçons synthétiques faciles à mémoriser et à compléter - De nombreux exercices de difficulté graduée - Des pages spécifiques Bilans, Dictées préparées et MéthodeLes + numériques : - Pour l'élève : de nombreux exercices autocorrectifs supplémentaires ainsi que des audios (dictées, bilans) - Pour l'enseignant, dans le manuel numérique : une proposition de progression et des dictées d'évaluation