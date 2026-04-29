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Le dernier train pour Tebessa

Valentie Pierre, Pierre Valentie

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Dans le train qui l'emmène vers sa nouvelle affectation à Tébessa, aux confins des Aurès, l'aspirant Basile Filhol goûte encore à l'illusion de l'aventure militaire. A ses côtés voyagent une jeune héritière liée à la mine de phosphate du Kouif, une ingénieure marquée par la guerre d'Espagne, un Algérien au passé trouble... Tous, sans le savoir, s'engagent dans un trajet qui les conduira au coeur d'une Algérie coloniale au bord de la rupture. Au terminus, le Kouif, ville-champignon surgie de l'exploitation du phosphate, concentre toutes les tensions : colons européens, ouvriers indigènes, militaires français, syndicalistes et militants nationalistes y cohabitent dans un équilibre fragile. Lorsqu'un cadavre est découvert près de la frontière tunisienne, une série d'événements inexorables entraîne la région dans les prémices de la guerre d'indépendance algérienne. Aux côtés de l'adjudant de gendarmerie Porodowski, Filhol se lance dans une enquête qui dépasse rapidement le cadre d'une simple affaire de terrorisme. Jeux d'influence autour de la mine, trafics discrets, vols d'avion, compromissions politiques et lâchetés ordinaires se dévoilent peu à peu, sur fond de guerre qui ne dit pas encore son nom. Avec ce roman historique solidement documenté, Pierre Valentie restitue avec justesse l'atmosphère des années 1950 en Algérie. Nourris de souvenirs, de récits entendus dans l'enfance et d'une connaissance intime du terrain, les dialogues et les situations donnent chair à une période complexe dont les résonances politiques et mémorielles demeurent vives aujourd'hui.

Par Valentie Pierre, Pierre Valentie
Chez Editions Complicités

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Auteur

Valentie Pierre, Pierre Valentie

Editeur

Editions Complicités

Genre

Policiers historiques

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Le dernier train pour Tebessa

Valentie Pierre, Pierre Valentie

Paru le 29/04/2026

238 pages

Editions Complicités

23,00 €

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