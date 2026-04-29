Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse retrouver la sienne

A Saint-Vaast-la-Hougue, en Normandie, Charles mène une existence discrète entre son métier de médecin hospitalier, sa maison face à la mer et sa passion pour la peinture aquarelle inspirée de l'art japonais Sumi-e. Après une relation amoureuse douloureuse dans sa jeunesse, il s'est réfugié dans le travail, la nature et une forme de solitude choisie. L'arrivée d'Aminata, infirmière camerounaise venue se perfectionner en France, bouleverse son quotidien. Envoyée par son pays pour enrichir sa formation médicale, elle incarne l'engagement, la douceur et la détermination. Entre le médecin normand et la jeune femme venue du Cameroun, une relation d'abord amicale se transforme peu à peu en une profonde histoire d'amour interculturelle. Au contact d'Aminata, Charles redécouvre la confiance, la tendresse et le bonheur d'aimer. Mais si l'amour n'a pas de frontières, les choix de vie, eux, en ont. Fidèle à son engagement professionnel et moral, Aminata doit retourner dans son pays. Face à la perspective de la séparation, Charles se retrouve confronté à ses peurs : quitter ses repères, changer de continent, recommencer ailleurs. Entre Normandie et Afrique, entre devoir et sentiments, ce roman contemporain explore avec délicatesse les thèmes de l'amour à distance, de l'engagement humanitaire, du courage et de la transformation personnelle.