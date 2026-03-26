Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La formule de la paix

Dominic Rohner

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les dynamiques économiques jouent un rôle central dans l'émergence et la persistance de la violence - mais elles peuvent aussi devenir un levier puissant pour l'inverse : impulser un changement positif vers un monde pacifié. Dans cet ouvrage, l'auteur remet en question plusieurs idées reçues sur l'usage de l'économie au service de la paix. En s'appuyant sur une riche documentation historique et les recherches académiques les plus récentes, il propose une véritable "formule de la paix" : un ensemble de politiques clés qu'il considère comme essentielles pour mettre fin aux conflits armés et construire une paix durable, accompagnée de prospérité. Parmi ces mesures figurent la création d'emplois, la participation démocratique, ainsi que la garantie de la sécurité et des fonctions fondamentales de l'Etat. A travers l'analyse de systèmes politiques et de politiques économiques concrètes menées à travers le monde, ce livre montre comment un "idéalisme éclairé" peut orienter nos dirigeants vers des choix justes et efficaces. L'enjeu, lui, est de taille. "Cet ouvrage devrait être lu par les gouvernants - et par les électeurs qui les portent au pouvoir". - Paul Collier, université d'Oxford "Les conflits repartent à la hausse dans le monde. Rohner nous met en garde : le plus grand obstacle à la paix, c'est le recours à des solutions simplistes. Il est temps d'arrêter de ménager des autocrates irresponsables et de commencer à offrir aux plus vulnérables, ainsi qu'aux démocraties, la sécurité et les investissements qu'ils méritent". - Christopher Blattman, auteur de Why We Fight

Par Dominic Rohner
Chez PPUR Presses Polytechniques

|

Auteur

Dominic Rohner

Editeur

PPUR Presses Polytechniques

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La formule de la paix par Dominic Rohner

Commenter ce livre

 

La formule de la paix

Dominic Rohner trad. Stéphanie Scuderio

Paru le 26/03/2026

318 pages

PPUR Presses Polytechniques

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889157235
9782889157235
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.