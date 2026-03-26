La formule de la paix

Les dynamiques économiques jouent un rôle central dans l'émergence et la persistance de la violence - mais elles peuvent aussi devenir un levier puissant pour l'inverse : impulser un changement positif vers un monde pacifié. Dans cet ouvrage, l'auteur remet en question plusieurs idées reçues sur l'usage de l'économie au service de la paix. En s'appuyant sur une riche documentation historique et les recherches académiques les plus récentes, il propose une véritable "formule de la paix" : un ensemble de politiques clés qu'il considère comme essentielles pour mettre fin aux conflits armés et construire une paix durable, accompagnée de prospérité. Parmi ces mesures figurent la création d'emplois, la participation démocratique, ainsi que la garantie de la sécurité et des fonctions fondamentales de l'Etat. A travers l'analyse de systèmes politiques et de politiques économiques concrètes menées à travers le monde, ce livre montre comment un "idéalisme éclairé" peut orienter nos dirigeants vers des choix justes et efficaces. L'enjeu, lui, est de taille. "Cet ouvrage devrait être lu par les gouvernants - et par les électeurs qui les portent au pouvoir". - Paul Collier, université d'Oxford "Les conflits repartent à la hausse dans le monde. Rohner nous met en garde : le plus grand obstacle à la paix, c'est le recours à des solutions simplistes. Il est temps d'arrêter de ménager des autocrates irresponsables et de commencer à offrir aux plus vulnérables, ainsi qu'aux démocraties, la sécurité et les investissements qu'ils méritent". - Christopher Blattman, auteur de Why We Fight