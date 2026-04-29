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Avec un fanbook, & planche de stickers et 2 silhouettes cartonnées

Rinteku

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Dans ce coffret collector, vous y trouverez : - le tome 3 Collector ; - 1 fanbook façon magazine de mode ; - 1 planche de stickers chibi ; - 2 silhouettes cartonnées. Résumé : Les représentations de la pièce dans laquelle Fujinaga tient un des rôles principaux ont enfin débuté. Keito, qui assiste à une séance, grave dans sa mémoire le jeu de celui qu'il aime et observe la façon dont il subjugue tout le public. Après une longue période d'éloignement forcé pour permettre au comédien de s'approprier pleinement son rôle, Fujinaga écrit soudain à Keito qu'il a envie de le voir... Les deux amants se retrouvent enfin, débordant d'une envie irrépressible de se transmettre leurs sentiments. Serait-ce l'occasion pour eux d'avancer d'une étape dans leur relation ?

Par Rinteku
Chez Akata

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Auteur

Rinteku

Editeur

Akata

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Avec un fanbook, & planche de stickers et 2 silhouettes cartonnées

Rinteku trad. Blanche Delaborde

Paru le 29/04/2026

214 pages

Akata

14,95 €

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