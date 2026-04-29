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Volontaire pour Auschwitz

Josef Garlinski

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En septembre 1940, l'officier polonais Witold Pilecki se fit volontairement arrêter dans l'intention de s'introduire dans le camp d'Auschwitz et d'y implanter les premiers jalons d'une action clandestine. Des centaines d'hommes et de femmes allaient unir leurs efforts dans une guerre tenace et silencieuse contre les SS. L'ouvrage de Józef Garli ski raconte l'histoire de la résistance organisée à l'intérieur du camp. Il décrit en détail la façon dont le mouvement fut mis sur pied et se développa, les ruses avec lesquelles il préparait les évasions, les ressources mises en oeuvre pour aider et sauver la vie de milliers de prisonniers, les moyens imaginés pour faire parvenir des messages au monde extérieur. Enfin, le livre expose les plans établis par les Allemands en vue de l'extermination de tous les prisonniers et de la destruction des chambres à gaz, écrasantes pièces à conviction. Ouvrage pionnier dans l'histoire de la Shoah, Volontaire pour Auschwitz est aussi une description précise de la vie quotidienne dans l'univers concentrationnaire, un travail historique fondé sur de nombreuses sources et notamment des centaines d'entretiens. Józef Garli ski (1913-2005) était un historien, écrivain et résistant polonais. Officier de l'armée polonaise puis membre de l'Armia Krajowa- le principal mouvement de résistance dans la Pologne sous occupation allemande -, il fut arrêté en 1943 et déporté à Auschwitz et Neuengamme, dont il réchappa. Installé à Londres après la guerre, il se consacra à l'écriture d'ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. Volontaire pour Auschwitz est son ouvrage le plus célèbre.

Par Josef Garlinski
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Josef Garlinski

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

camps, déportation

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Volontaire pour Auschwitz

Josef Garlinski trad. Paul Chwat

Paru le 29/04/2026

405 pages

Nouveau monde Editions

23,90 €

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