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#Essais

Correspondance

Madeleine Delbrêl

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Le volume IV de la Correspondance de Madeleine Delbrêl couvre les années 1959 et 1960, marquées par le nouveau déploiement du groupe de La Charité, à Pâques 1958. L'accompagnement de personnalités fragiles demeure en toile de fond de leurs volontés d' "appartenir uniquement et définitivement à Jésus-Christ" . Les échanges avec Mgr Veuillot y sont intenses. De nombreuses lettres témoignent de la capacité de rendre compte d'un engagement et d'une qualité de discernement où Madeleine, loin de trancher seule, aide chaque personne. Elle y est à la fois précise et discrète, mais aussi incisive et amicale, avec ses équipières, avec le jésuite Gaston Fessard ou avec des personnalités communistes. Influencée par la rencontre avec Mgr Bernardin Gantin, tout jeune évêque auxiliaire de Cotonou, mais aussi par la lecture de Fidei donum, Madeleine et La Charité se tournent progressivement vers l'Afrique, par l'aide à la paroisse de Tenkodogo (Burkina Faso) puis par la possibilité d'un départ missionnaire de certaines équipières. Parallèlement, de grandes amitiés polonaises commencent. Poète, promise à une carrière littéraire, Madeleine Delbrêl (1904-1964) se convertit à l'âge de 19 ans. Son parcours la mena, en 1933, avec d'autres femmes, à Ivry-sur-Seine, banlieue industrielle et communiste du sud de Paris. Exerçant le métier d'assistante sociale, elle fut, par son union à Jésus-Christ, pionnière d'une mission renouvelée, menant dans l'action une authentique vie mystique. Le pape François l'a déclarée vénérable le 26 janvier 2018.

Par Madeleine Delbrêl
Chez Nouvelle Cité

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Auteur

Madeleine Delbrêl

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Témoins

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Correspondance

Madeleine Delbrêl

Paru le 29/04/2026

944 pages

Nouvelle Cité

35,00 €

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