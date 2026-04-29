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Le temps du mépris

Andrzej Sapkowski

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La paix qui régnait autrefois entre rois et magiciens n'est plus. La jeune Ciri, prometteuse élève destinée à devenir sorceleuse, se retrouve au coeur des rivalités. Quel sera son rôle dans les conflits qui s'annoncent ? Seule l'assemblée générale des magiciens saura dévoiler les intrigues et révéler les traîtres. Qu'adviendra-t-il alors de Ciri, objet de toutes les convoitises ? Le légendaire sorceleur Geralt de Riv, désormais lié à cette enfant, sera-t-il capable de la sauver ? L'oeuvre, parfaitement addictive, n'en reste pas moins proche de nos réalités, entre conflits d'intérêts et renversements de pouvoir, amenant toujours cette éternelle question : qui, de la créature ou de l'humain, est le plus dangereux ? Lire magazine. Sapkowski tisse un sortilège complexe mêlant fantasy, récit littéraire et humour caustique. Time magazine. Traduit du polonais par Caroline Raszka-Dewez, traduction révisée en 2024 par Lydia Cantin-Waleryszak.

Par Andrzej Sapkowski
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Andrzej Sapkowski

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Fantasy

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Le temps du mépris

Andrzej Sapkowski trad. Caroline Raszka-Dewez, Lydia Cantin-Waleryszak

Paru le 29/04/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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