La maternité joyeuse

Ces cinq dernières années, les récits présentant la maternité comme une expérience déceptive abondent. Absence de désir d'enfant, réalité des premiers mois avec un nouveau-né, regret d'être mère... le ton est à la dénonciation. Jadis glorifiée, la maternité est aujourd'hui décriée. Un autre discours reste encore silencieux : celui de la joie, inédite et vibrante, de la vie maternelle. Ce livre saisit le chemin passionnant auquel nous ouvre l'enfant, la transformation qu'il opère, comme l'ambivalence de cette tâche, délicate et prenante, de le porter et de l'élever, précisément dans ce monde incertain. Avec tendresse et sincérité, Audrey Jougla offre un récit lumineux au coeur de ce grand bouleversement. Voici une nouvelle voie, une ligne de crête : celle qui célèbre la maternité sans en taire les sacrifices, et qui interroge leur essence autant que leurs remèdes.