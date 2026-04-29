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La maternité joyeuse

Audrey Jougla

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Ces cinq dernières années, les récits présentant la maternité comme une expérience déceptive abondent. Absence de désir d'enfant, réalité des premiers mois avec un nouveau-né, regret d'être mère... le ton est à la dénonciation. Jadis glorifiée, la maternité est aujourd'hui décriée. Un autre discours reste encore silencieux : celui de la joie, inédite et vibrante, de la vie maternelle. Ce livre saisit le chemin passionnant auquel nous ouvre l'enfant, la transformation qu'il opère, comme l'ambivalence de cette tâche, délicate et prenante, de le porter et de l'élever, précisément dans ce monde incertain. Avec tendresse et sincérité, Audrey Jougla offre un récit lumineux au coeur de ce grand bouleversement. Voici une nouvelle voie, une ligne de crête : celle qui célèbre la maternité sans en taire les sacrifices, et qui interroge leur essence autant que leurs remèdes.

Par Audrey Jougla
Chez Stock

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Auteur

Audrey Jougla

Editeur

Stock

Genre

Grossesse et maternité

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La maternité joyeuse

Audrey Jougla

Paru le 29/04/2026

300 pages

Stock

22,50 €

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Scannez le code barre 9782234099296
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