Pélée, prince déchu et chasseur solitaire, s'éprend d'une nymphe marine : la belle Thétis à la chevelure d'algues. De leurs noces somptueuses auxquelles prennent part les dieux de l'Olympe naîtront le plus valeureux des Grecs, Achille, mais aussi la plus emblématique des guerres, celle de Troie. S'inspirant de cette rencontre originelle et des destins croisés d'Achille et de son contraire troyen, Pâris, Axel Jurgensen retrace dans ce premier roman la montée inexorable du conflit qui, selon la légende, embrasa il y a trois mille ans les rives de la Méditerranée. Aux prises avec des dieux tout-puissants et capricieux, les héros grecs et troyens tenteront de recouvrer leur liberté et d'éviter un affrontement inéluctable. A court d'expédients, ils devront se résoudre à embarquer à bord de leurs " vaisseaux noirs" , à la rencontre de leur destin. Le poème d'Homère peut commencer... Imprégné de poésie, porté par un souffle épique, Les Vaisseaux noirs, qui ressuscite avec brio une épopée perdue, résonne aujourd'hui avec une force toute particulière.