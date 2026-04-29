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#Roman francophone

Les vaisseaux noirs

Axel Jurgensen

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Pélée, prince déchu et chasseur solitaire, s'éprend d'une nymphe marine : la belle Thétis à la chevelure d'algues. De leurs noces somptueuses auxquelles prennent part les dieux de l'Olympe naîtront le plus valeureux des Grecs, Achille, mais aussi la plus emblématique des guerres, celle de Troie. S'inspirant de cette rencontre originelle et des destins croisés d'Achille et de son contraire troyen, Pâris, Axel Jurgensen retrace dans ce premier roman la montée inexorable du conflit qui, selon la légende, embrasa il y a trois mille ans les rives de la Méditerranée. Aux prises avec des dieux tout-puissants et capricieux, les héros grecs et troyens tenteront de recouvrer leur liberté et d'éviter un affrontement inéluctable. A court d'expédients, ils devront se résoudre à embarquer à bord de leurs " vaisseaux noirs" , à la rencontre de leur destin. Le poème d'Homère peut commencer... Imprégné de poésie, porté par un souffle épique, Les Vaisseaux noirs, qui ressuscite avec brio une épopée perdue, résonne aujourd'hui avec une force toute particulière.

Par Axel Jurgensen
Chez Albin Michel

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Auteur

Axel Jurgensen

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

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Les vaisseaux noirs

Axel Jurgensen

Paru le 06/05/2026

480 pages

Albin Michel

22,90 €

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