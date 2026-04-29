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Air fryer au quotidien

Hervé Cuisine

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Vous voulez cuisiner sain et gourmand facilement ? Le airfryer est fait pour vous ! Pour en tirer tout son potentiel, découvrez LE livre indispensable. Dans son nouveau livre, Hervé Cuisine partage 60 recettes inédites, spécialement pensées pour la cuisson à air chaud. Testées, ajustées et approuvées, elles s'adaptent à tous les modèles et à toutes les marques. Difficile de se tromper ! Bien plus qu'un simple recueil de recettes, ce livre est un véritable guide pratique. Comment éviter un plat trop sec ? Faut-il mélanger en cours de cuisson ? Peut-on superposer les aliments ? A quelle température obtenir le croustillant parfait ? Grâce à une partie explicative claire et accessible, vous apprendrez à maîtriser votre airfryer comme un pro. Au menu : des recettes du quotidien gourmandes et inratables, repas express, plats complets en one pot, pour petit budget, végétariennes ou healthy, sans oublier les douceurs sucrées... De quoi régaler toute la famille ! Hervé Cuisine vous livre toutes ses astuces personnelles : le airfryer n'aura bientôt plus aucun secret pour vous ! Hervé Palmieri, connu sous le pseudonyme Hervé Cuisine, est un célèbre vidéaste, blogueur et auteur culinaire. Véritable phénomène sur les réseaux sociaux avec plus de 4 millions d'abonnés cumulés sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, Hervé s'est fait connaître en 2007 grâce à son blog et sa chaîne YouTube sur lesquels il partage des recettes simples et efficaces.

Par Hervé Cuisine
Chez Albin Michel

|

Auteur

Hervé Cuisine

Editeur

Albin Michel

Genre

Cuisine au robot

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Air fryer au quotidien

Hervé Cuisine

Paru le 06/05/2026

176 pages

Albin Michel

16,90 €

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