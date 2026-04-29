"Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis". Emile Zola dans "J'accuse... ! " , publié dans L'Aurore, le 13 janvier 1898. Voici l'histoire d'une machination judiciaire, d'une cicatrice. Une balafre autour de laquelle s'est redessinée la société française du xxe siècle. Accusé à tort de trahison en 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, jeune officier juif alsacien, devient le bouc émissaire d'un état-major obsédé par l'ennemi allemand. Dégradé publiquement et déporté sur l'île du Diable, il subit l'isolement, l'humiliation et l'enfer du bagne. Mais loin de se résigner, Dreyfus mène un combat acharné pour prouver son innocence, animé par son patriotisme et sa foi républicaine. L'affaire provoque un séisme politique et social en France, révélant antisémitisme, complotisme et fractures idéologiques durables. Héros civique méconnu, Dreyfus incarne la résistance à l'injustice. Un combat dont l'écho demeure cent trente ans plus tard et que Philippe Collin décrypte dans ce livre aux côtés d'historiens et chercheurs éminents, dont Marie Aynié, Pierre Birnbaum, Xavier Boniface, Christophe Charle, Vincent Duclert, Arnaud Houte, Bertrand Joly, Milo Lévy-Bruhl, Philippe Oriol, Pascal Ory, Christophe Prochasson et Perrine Simon-Nahum. Philippe Collin est producteur de radio, écrivain et journaliste. Cet ouvrage est l'adaptation illustrée d'archives inédites ou rares du podcast à succès sur France Inter, suivi par plus de 3 millions d'auditeurs et plébiscité par les médias.