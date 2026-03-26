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La malédiction du phare

Laura McCluskey

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Mêlant folklore écossais, tension psychologique et décor gothique, La Malédiction du phare s'impose comme l'un des premiers romans les plus remarqués de l'année. Battue par les vents, l'île d'Eilean Eadar, en Ecosse, abrite quelques centaines d'âmes et de moutons. Jusqu'à présent, elle était surtout connue pour la disparition non résolue de trois gardiens du phare en 1919. Quand un jeune homme est retrouvé mort au pied du même phare, une enquête est ouverte à Glasgow. L'inspectrice Georgina " George " Lennox, de retour sur le terrain après un grave accident, est ravie de se voir confier l'affaire avec son partenaire, Richie Stewart. Cependant, ils sont rapidement confrontés à l'hostilité des habitants de l'île. Richie, impatient de résoudre l'enquête pour retrouver sa famille et inquiet pour George, ne perçoit pas les phénomènes étranges qui se produisent autour d'eux : les hurlements des loups à la nuit tombée et leurs silhouettes inquiétantes qui apparaissent aux fenêtres. George et Richie devront lutter ensemble pour faire éclater la terrible vérité, avant que l'île et ses sombres mystères ne se referment sur eux. Une île figée dans le temps, un secret enfoui. Une vérité dissimulée dans les ténèbres.

Par Laura McCluskey
Chez Michel Lafon

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Auteur

Laura McCluskey

Editeur

Michel Lafon

Genre

Romans policiers

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La malédiction du phare

Laura McCluskey trad. Suzy Borello

Paru le 26/03/2026

400 pages

Michel Lafon

21,95 €

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