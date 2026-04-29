Le livre de cuisine

LA NOUVELLE EDITION D'UN LIVRE DE REFERENCE L'ouvrage culinaire transmis de génération en génération pour vous simplifier la vie ! Plus de 1 500 recettes des plus classiques aux plus actuelles pour tous les jours et pour les grandes occasions, détaillées pas à pas, avec leurs conseils et variantes. Une mine d'idées, de trucs, d'astuces et tours de main pour tous les budgets. TOUS LES CLASSIQUES DE LA CUISINE FRANCAISE ET REGIONALE Blanquette - Daube - Pot-au-feu - Moules marinières - Brandade - Aïoli - Farcis provençaux - Soupe corse - Rougail de saucisses - Accras - Tarte Tatin - Cannelés bordelais - Babas - Pogne - Kouglof... LES INCONTOURNABLES DE LA CUISINE D'AILLEURS Couscous - Tajines - Mafé - Currys - Nems et Bo Bun - Pad Thaï - Chakchouka et Caponata - Focaccia - Tortillas - Pizza - Moussaka et Tzatziki - Houmous et Baba ganoush - Plus de 75 recettes de Pâtes - Banana bread et Carrot cake... ET AUSSI Carpaccios - Ceviche - Pickles - Sandwichs - Boulettes de légumes - de poisson et de viande - Babkas - Spritz et Mojitos - Pavlova - Cookies... S'IL NE FALLAIT QU'UN LIVRE, CE SERAIT CELUI-LA ! Après une carrière dans l'enseignement, le journalisme et l'événementiel culturel, Andrée Zana Murat a collaboré auprès de son mari, Bernard Murat, à la direction des théâtres des Mathurins et Edouard VII, où elle a créé et dirigé le restaurant Le Café Guitry pendant près de vingt ans. Passionnée par la transmission, elle est l'autrice de nombreux ouvrages culinaires dont, Ce soir on dîne à la maison (avec Marion Scali, 1996, 2002), La Cuisine juive tunisienne de mère en fille (1998, 2016) et Ils arrivent dans une heure (2000), chez Albin Michel.