Les archanges de la nuit

Avril 1834. On retrouve un homme assassiné dans le palais de la Bourse, l'un des lieux emblématiques de cette monarchie de Juillet qui a fait de l'argent son nouveau dieu. Sur le cadavre, un texte aux accents prophétiques, sur son front un symbole mystérieux gravé au fer rouge et dans sa bouche, du plomb fondu. L'affaire, d'autant plus délicate que la victime est un riche banquier, soutien du régime, est confiée à Valentin Verne. Ce meurtre semble s'inscrire dans une série d'assassinats commis dans des circonstances similaires. En outre, les textes, extraits du Livre d'Hénoch, dénoncent l'accumulation des richesses. Et les métaux qui obstruent la bouche des victimes, ainsi que les symboles gravés sur leur front, correspondent aux étapes du Grand OEuvre, celles de la transmutation alchimique. Qui sont ces archanges qui suivent des préceptes hermétiques pour tuer des personnalités emblématiques de la société nouvelle ? Une nouvelle enquête de l'inspecteur Valentin Verne, le génial créateur du Bureau des affaires occultes, où la science flirte avec le vice et le crime.