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Les enfants d'Ernetti Tome 1

Roland Portiche

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Et si, en changeant quelques détails de l'histoire biblique, il devenait possible de bouleverser notre présent ? Au coeur des archives secrètes du Vatican, une machine défie le temps : soixante-dix ans après son invention par le père Ernetti, le chronoviseur ne se contente plus de montrer le passé, il l'influence. Le père Christopher Marx, brillant physicien et théologien, et sa collaboratrice Nastia Bondarenko, spécialiste de physique quantique, sont chargés par le Vatican d'une mission vertigineuse : protéger les fondations du christianisme contre une conspiration aux conséquences incalculables. Face à eux, un milliardaire de la Tech, aux intentions troubles, entend réécrire l'Histoire. Et si Jésus n'avait pas été crucifié ? Si la Donation de Constantin n'était qu'un leurre fabriqué ? Si Jésus, adolescent, avait acquis son enseignement au Tibet, auprès d'un gourou venu de nulle part ? Ces coups de pouce donnés à l'Histoire pourraient-ils effacer des siècles de foi - et de démocratie ? Après le best-seller La machine Ernetti, Roland Portiche nous entraîne dans un thriller qui fait vaciller nos certitudes. Conjuguant science et foi, Les enfants d'Ernetti pose une question troublante : à quel point notre présent dépend-il d'un passé désormais fragilisé par l'invention du père Ernetti ? Réalisateur et producteur pour la télévision, auteur à succès de La Machine Ernetti, Roland Portiche livre ici le premier volume d'une nouvelle trilogie mettant en scène le chronoviseur, la fameuse machine du père Ernetti.

Par Roland Portiche
Chez Fayard

|

Auteur

Roland Portiche

Editeur

Fayard

Genre

Thrillers

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Les enfants d'Ernetti Tome 1

Roland Portiche

Paru le 29/04/2026

368 pages

Fayard

21,90 €

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