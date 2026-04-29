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Sukima Tome 1

Gao Yan

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Pour échapper à la douleur d'un deuil et au mal-être d'une relation amoureuse toxique, Yang Yang, étudiante, quitte Taïwan pour le Japon dans le cadre d'un échange univesitaire. Au contact des résidents hauts en couleur de sa pension, la jeune femme construit sa vie d'adulte entre aspirations amoureuses et engagement politique. Au fil de Sukima, roman d'apprentissage intime et citoyen à la fois, Gao Yan incarne de plus belle la voix d'une génération ultra-connectée, fascinée par le Japon et en plein questionnement sur l'engagement, qu'il soit amoureux ou politique.

Par Gao Yan
Chez Casterman

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Auteur

Gao Yan

Editeur

Casterman

Genre

Seinen/Homme

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Sukima Tome 1

Gao Yan trad. Alexandre Fournier

Paru le 29/04/2026

256 pages

Casterman

14,50 €

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