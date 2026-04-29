Sukima Tome 1

Pour échapper à la douleur d'un deuil et au mal-être d'une relation amoureuse toxique, Yang Yang, étudiante, quitte Taïwan pour le Japon dans le cadre d'un échange univesitaire. Au contact des résidents hauts en couleur de sa pension, la jeune femme construit sa vie d'adulte entre aspirations amoureuses et engagement politique. Au fil de Sukima, roman d'apprentissage intime et citoyen à la fois, Gao Yan incarne de plus belle la voix d'une génération ultra-connectée, fascinée par le Japon et en plein questionnement sur l'engagement, qu'il soit amoureux ou politique.