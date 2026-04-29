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Châteaux vus d'en haut

Thomas Maguin

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Quelle est l'allure des plus beaux châteaux de la Renaissance vus du ciel ? Comment se mêlent leur architecture et leurs jardins avec la nature environnante ? Quelle similitures peut-on voir apparaître ? Des châteaux les plus renommés aux plus anonymes, redécouvrez la beauté rectiligne de l'architecture française de la Renaissance et de style classique à travers vingt lieux sélectionnés et cartographiés avec soin. Finement réalisées à partir de données obtenues grâce au LiDar, une technologie de télédétection par laser, les cartes de ce recueil restituent avec précision ces lieux emblématiques, mettant en valeur tant les bâtiments et les jardins actuels que les éléments disparus, cachés sous la végétation. Présentées dans un format de petit poster facile à détacher, à afficher comme à partager, ces cartes apporteront une note d'architecture paysagère aux murs de votre maison.

Par Thomas Maguin
Chez Armand Colin

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Auteur

Thomas Maguin

Editeur

Armand Colin

Genre

Cartographie

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Châteaux vus d'en haut

Thomas Maguin

Paru le 29/04/2026

40 pages

Armand Colin

20,90 €

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Scannez le code barre 9782200643867
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