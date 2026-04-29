Où vivons-nous ?

Dans quelles régions vivons-nous principalement ? Quels sont les endroits de France les plus peuplés ? Quelle est l'influence du territoire sur la répartition de la population ? De la Corse à la Bretagne, des littoraux aux régions montagneuses, en passant par les territoires d'outre-mer, redécouvrez les régions françaises à travers leur population. Finement réalisées à partir des données les plus récentes de l'Insee, les cartes de ce recueil redessinent les paysages français - fleuves, montagnes, littoraux -, permettant au lecteur de visualiser d'un seul coup d'oeil, en trois dimensions, les inégalités de densité et les logiques d'implantation au sein d'une même région. Présentées dans un format de petit poster facile à détacher, à afficher comme à partager, ces cartes apporteront une note épurée aux murs de votre maison.