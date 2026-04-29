Le dessin en pratique clinique

Des enfants confrontés au cancer ou à la guerre, aux adolescents en détresse, en passant par les adultes luttant contre la maladie ou l'adversité, cet ouvrage met en lumière la richesse et la diversité de l'usage du test du dessin en psychologie clinique. Alliant théorie, études de cas et méthodologies telles que des grilles de cotation et des protocoles d'intervention, il met à la disposition du lecteur des outils diagnostiques innovants (comme le dessin du nid d'oiseau), des outils revisités ou agrémentés (comme le dessin de la maison ou le dessin de la famille) et diverses approches thérapeutiques (comme les mandalas pour les femmes atteintes d'un cancer ou les ateliers pour enfants des rues en Haïti).