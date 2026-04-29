L'anxiété et l'angoisse chez l'enfant et l'adolescent

Chez l'enfant et l'adolescent, l'anxiété est à la fois une expérience psychique universelle et un enjeu clinique majeur. Elle peut soutenir le développement comme entraver durablement les apprentissages, les relations et la construction de soi. Dans cet ouvrage, Georges Cognet, psychologue clinicien et formateur reconnu, propose une lecture psychodynamique et profondément clinique de l'anxiété chez les jeunes. S'appuyant sur une longue expérience de terrain, il explore les formes variées des troubles anxieux - anxiété de séparation, anxiété généralisée, anxiété sociale, mutisme sélectif, phobies, trouble panique - en mettant en lumière leur socle commun, leurs modes d'expression et leurs déterminants développementaux. Loin d'une approche uniquement protocolisée, l'auteur invite le praticien à penser l'anxiété comme un langage, révélateur de conflits internes, de dynamiques relationnelles et de modalités défensives propres à l'enfance et à l'adolescence. Des portraits cliniques immersifs permettent d'entrer au coeur de situations thérapeutiques concrètes et de nourrir la réflexion diagnostique et clinique. L'ouvrage propose également de nombreux repères et outils originaux (mandala et canevas des émotions, questionnaires, dessins à thèmes, usage clinique des tests projectifs), ainsi que des rubriques de synthèse. A la croisée de la théorie, de l'expérience clinique et de la réflexion humaniste prenant en compte les dimensions émotionnelles, relationnelles et éducatives, cet ouvrage propose une compréhension fine, nuancée et incarnée de l'anxiété chez l'enfant et l'adolescent.