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A contre-courant

Johanne Defay, Franck Berteau

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A 18 ans, après une adolescence passée à parcourir le monde pour en dompter les vagues, Johanne Defay voit son rêve de devenir surfeuse professionnelle vaciller. Son sponsor la lâche, en partie à cause de son physique. Brune, petite et musculeuse, elle ne correspond pas à l'image de la pratiquante façonnée par les stéréotypes, au corps objectifié et aux airs de top model. Blessée mais soutenue par des parents à l'écoute de ses ambitions, la jeune femme réagit en s'entraînant davantage, et finit par intégrer en 2014 le World Championship Tour (WCT), le plus haut niveau de sa discipline à l'international. Elle ne l'a plus quitté depuis. Originaire d'Auvergne mais enfant de La Réunion, Johanne Defay s'est construite en décalage, sur cette île de l'océan Indien éloignée d'Hawaï, de l'Australie ou de la Californie, les principales terres de surf de la planète. A rebours des codes d'un sport où la connexion innée avec l'élément a longtemps primé sur la rigueur, la Française s'est transformée en athlète avec l'aide de son entraîneur et mari, Simon Paillard. Désormais mère d'une petite fille, elle aspire à retrouver l'élite après une parenthèse de maternité. En ligne de mire, les Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028.

Par Johanne Defay, Franck Berteau
Chez Flammarion

|

Auteur

Johanne Defay, Franck Berteau

Editeur

Flammarion

Genre

Sports de glisse

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A contre-courant

Johanne Defay, Franck Berteau

Paru le 29/04/2026

247 pages

Flammarion

20,00 €

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