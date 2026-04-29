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Tout pour préparer son voyage au Portugal

Tiago Martins

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Ce guide illustré unique, rédigé par un amoureux du Pays des Découvertes, propose 25 parcours thématiques à composer selon vos centres d'intérêt, la durée de votre séjour et votre moyen de transport. Familial, culturel, insolite, artistique, historique... , il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses ! Le temps d'un week-end ou de plusieurs semaines, à pied, en train, ou en voiture, de Lisbonne à Porto, sur les traces de Vasco de Gama ou parmi les vestiges romains de Lusitanie, en passant par les plages de l'Algarve et les îles de Madère ou des Açores, le Portugal dévoile ici ses plus beaux chemins. Passionnés d'art ou d'histoire, d'architecture ou de gastronomie, amateurs de fado, de surf ou de randonnées sauvages, vous trouverez toutes les informations pour faire de ce voyage celui de votre vie ! Des focus pratiques et culturels sur l'histoire et les traditions portugaises vous guideront dans l'organisation de votre périple et la découverte d'un pays à l'identité forte, aussi dépaysant qu'accueillant.

Par Tiago Martins
Chez Larousse

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Auteur

Tiago Martins

Editeur

Larousse

Genre

Portugal

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Tout pour préparer son voyage au Portugal

Tiago Martins

Paru le 29/04/2026

128 pages

Larousse

16,99 €

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