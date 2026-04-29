L'univers expliqué aux enfants

Comment l'Univers est-il né ? Qu'est-ce qu'un astéroïde ? Comment vivent et meurent les étoiles ? C'est quoi la Voie lactée ? Où commence l'espace ? Qu'est-ce qu'une comète ? Comment les galaxies sont-elles faites ? Planète ou exoplanète, quelle est la différence ? Comment l'Univers est-il constitué ? Qu'est-ce qu'une éclipse ? Autant de questions que les enfants se posent en regardant le ciel et auxquelles ce livre répond en leur proposant des explications claires et des anecdotes incroyables ! De Mercure à Mars, de Jupiter à Neptune, découvrez l'histoire des planètes qui composent le Système solaire, et celle de l'étoile qui le fait vivre : le Soleil. Apprenez également la folle histoire de la conquête spatiale : la création des premières fusées, les animaux cosmonautes, mais aussi les premiers pas de l'homme sur la Lune. Un livre unique et indispensable pour guider les enfants dans leur découverte du Système solaire et de la folle conquête de l'espace !