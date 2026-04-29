Un bébé pour Stitch

Yuna et Stitch découvrent un oeuf étrange dans la forêt. lls décident de le rapporter chez eux. Mais l'oeuf donne naissance à un petit oiseau. Et le bébé pense que Stitch est sa mère ! L'extraterrestre n'a pas le choix. ll doit vite retrouver la maman de son nouvel ami ! Les aventures de Stitch pour les lecteurs débutants ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée Stitch ! - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.