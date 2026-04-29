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#Roman jeunesse

Un bébé pour Stitch

Disney

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Yuna et Stitch découvrent un oeuf étrange dans la forêt. lls décident de le rapporter chez eux. Mais l'oeuf donne naissance à un petit oiseau. Et le bébé pense que Stitch est sa mère ! L'extraterrestre n'a pas le choix. ll doit vite retrouver la maman de son nouvel ami ! Les aventures de Stitch pour les lecteurs débutants ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée Stitch ! - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Un bébé pour Stitch

Disney

Paru le 06/05/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384021
9782017384021
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