Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La Grèce a de multiples facettes : Athènes est une capitale vibrante qui vit jusqu'au milieu de la nuit. En région, les sites archéologiques ne sont jamais bien loin des plages. Culture et loisirs, un beau programme à goûter sous un ciel uniformément bleu ! Dans Le Routard Grèce continentale mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : · une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; · des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; · des activités (accoster dans le majestueux port d'Hydra, s'embarquer pour Cythère, sillonner les ruines de Mystra), des visites (partir explorer la micro-région des Zagoria, aux météores, allez de monastère en monastère, parcourir Thessalonique), à partager en famille, entre amis ou en solo ; · près de 40 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; · et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Grèce continentale hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.