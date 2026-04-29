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Mission détective : mais où est passé Ryder ?

Nickelodeon

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Pars à l'aventure avec Ryder et les chiots de la Pat' Patrouille dans leur nouvelle mission ! - Une histoire où retrouver l'esprit d'équipe, le courage et l'amitié - Un joli livre illustré, idéal pour offrir et partager un moment complice avec son enfant - Un album de 32 pages Résumé : Chase s'apprêtait à présenter les règles de sécurité au quartier général de la mission détective... Mais quand Ryder ne revient pas comme prévu, la Pat' Patrouille s'inquiète. Entre indices mystérieux, tortues en détresse et grotte effondrée, les chiots devront unir leurs forces pour retrouver leur ami... Dès 3 ans.

Par Nickelodeon
Chez Hachette

|

Auteur

Nickelodeon

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Mission détective : mais où est passé Ryder ?

Nickelodeon

Paru le 06/05/2026

32 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017349303
9782017349303
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