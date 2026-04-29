Sunny n'arrive pas à dormir

Venez soigner les bobos des amis de Vida la Véto à Bois-Joli ! - Une héroïne qui dédramatise les bobos du quotidien - Une histoire sur le sommeil, qui parlera aux enfants... et à leurs parents ! - Un univers coloré, joyeux et bienveillant Dès 3 ans. Résumé : Sunny s'est fait une entorse et, pour guérir, il doit se reposer. Mais il n'arrive pas à trouver le sommeil. Pas de panique ! Vida et son fidèle assistant Popcorn vont l'aider, il dormira bientôt à pattes fermées !