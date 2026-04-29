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#Album jeunesse

Sunny n'arrive pas à dormir

Catherine Kalengula, Spin Master

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Venez soigner les bobos des amis de Vida la Véto à Bois-Joli ! - Une héroïne qui dédramatise les bobos du quotidien - Une histoire sur le sommeil, qui parlera aux enfants... et à leurs parents ! - Un univers coloré, joyeux et bienveillant Dès 3 ans. Résumé : Sunny s'est fait une entorse et, pour guérir, il doit se reposer. Mais il n'arrive pas à trouver le sommeil. Pas de panique ! Vida et son fidèle assistant Popcorn vont l'aider, il dormira bientôt à pattes fermées !

Par Catherine Kalengula, Spin Master
Chez Hachette

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Auteur

Catherine Kalengula, Spin Master

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Sunny n'arrive pas à dormir

Catherine Kalengula, Spin Master

Paru le 29/04/2026

30 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017345510
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