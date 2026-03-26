Le Seigneur des Bestères

Elle a dompté ma bête. Je suis le gardien de ses mystères. Au sein d'un royaume où les animosités entre faes sombres et faes lumérés persistent, l'hiver fait rage, et les monstres s'éveillent. Pour fuir ceux qui souhaitent l'utiliser comme un pion, Jessamine, princesse déchue, est contrainte de s'enfoncer plus profondément dans l'ancien territoire ennemi, au risque de trouver la mort dans ses bois gelés. Tomber sur une fae lumérée blessée ne faisait pas partie des plans de Redvyr, seigneur des Bestères. Même s'il ne se fie pas à son espèce, son honneur l'oblige à la sauver et à lui offrir l'hospitalité. La jeune femme se retrouve donc à confier sa sécurité - et sa vie - au Bestère revêche qui l'a recueillie. Or ce dernier ne l'aidera que si elle lui révèle ses sombres secrets. Mais c'est au coeur du plus rude des hivers que les véritables alliances se forment... et que des créatures maléfiques émergent des montagnes. Redvyr comprend alors que Jessamine pourrait bien être la seule capable de les sauver du mal qui les guette. Ou de réveiller l'animal qui sommeille en lui. Réservé à un public averti.