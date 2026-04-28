Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

En route pour la Seconde !

Vincent Giraudeau, Abigaelle Morin, Abi-Gaëlle Morin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En route pour la Seconde ! est conçu pour accompagner les élèves de 3e dans la révision des fondamentaux en mathématiques et en français, afin d'aborder sereinement leur entrée au lycée. Chaque chapitre suit une progression claire et motivante ? : - Un QCM pour tester ses connaissances, - Une carte mentale synthétisant le cours, - Des exercices d'application pour s'entraîner efficacement. Cette organisation régulière permet aux élèves de travailler en autonomie, de visualiser les notions essentielles et de consolider leurs acquis pas à pas. Grâce à des explications accessibles et des activités variées, l'ouvrage favorise la confiance en soi et prépare à la réussite au lycée. En route pour la Seconde ! est bien plus qu'un manuel de révision ? : c'est une méthode structurée et rassurante pour franchir une étape clé de la scolarité.

Par Vincent Giraudeau, Abigaelle Morin, Abi-Gaëlle Morin
Chez Ellipses

|

Auteur

Vincent Giraudeau, Abigaelle Morin, Abi-Gaëlle Morin

Editeur

Ellipses

Genre

Multi-matières 3e

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En route pour la Seconde ! par Vincent Giraudeau, Abigaelle Morin, Abi-Gaëlle Morin

Commenter ce livre

 

En route pour la Seconde !

Vincent Giraudeau, Abigaelle Morin, Abi-Gaëlle Morin

Paru le 28/04/2026

450 pages

Ellipses

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340113916
9782340113916
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.