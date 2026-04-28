En route pour la Seconde ! est conçu pour accompagner les élèves de 3e dans la révision des fondamentaux en mathématiques et en français, afin d'aborder sereinement leur entrée au lycée. Chaque chapitre suit une progression claire et motivante ? : - Un QCM pour tester ses connaissances, - Une carte mentale synthétisant le cours, - Des exercices d'application pour s'entraîner efficacement. Cette organisation régulière permet aux élèves de travailler en autonomie, de visualiser les notions essentielles et de consolider leurs acquis pas à pas. Grâce à des explications accessibles et des activités variées, l'ouvrage favorise la confiance en soi et prépare à la réussite au lycée. En route pour la Seconde ! est bien plus qu'un manuel de révision ? : c'est une méthode structurée et rassurante pour franchir une étape clé de la scolarité.