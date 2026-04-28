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Transport moderne

Tarak Barhoumi, Jihène Jlassi, Najoua Mezghani

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A la croisée des enjeux économiques, environnementaux et technologiques, le transport s'impose comme un pilier stratégique du développement durable. Cet ouvrage propose une vision complète et structurée des systèmes de transport modernes, en abordant à la fois leurs fondements, leurs modes et leurs défis actuels. Du fonctionnement des différents modes (routier, maritime, multimodal) à la présentation des infrastructures, chaque chapitre offre un équilibre entre cadre théorique et application pratique. Une attention particulière est accordée aux problématiques d'optimisation, à la transition écologique, ainsi qu'aux systèmes de transport intelligents, qui redéfinissent aujourd'hui les logiques de mobilité. Pensé pour les étudiants en génie logistique, en transport ou en économie des transports, cet ouvrage se veut également un outil de référence pour les professionnels en quête de repères clairs et opérationnels. Clair, illustré d'exemples concrets et enrichi de cas d'application, ce manuel constitue un support de formation complet pour comprendre, analyser et concevoir les systèmes de transport de demain.

Par Tarak Barhoumi, Jihène Jlassi, Najoua Mezghani
Chez Ellipses

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Auteur

Tarak Barhoumi, Jihène Jlassi, Najoua Mezghani

Editeur

Ellipses

Genre

Transports

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Transport moderne

Tarak Barhoumi, Jihène Jlassi, Najoua Mezghani

Paru le 28/04/2026

212 pages

Ellipses

24,00 €

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Scannez le code barre 9782340113749
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