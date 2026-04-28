A retardement

Les criminels ne sont pas tous des monstres. Mais sommes-nous prêts à l'accepter ? Eléonore Hourdel, psychiatre dans une unité pour malades difficiles, accueille un nouveau patient. Délirant, sans papiers, inapte à la garde à vue, l'homme a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend "fuir des vers". A cinquante kilomètres de là, le commandant Sharko et son équipe découvrent le corps de Denis Liénard, chez lui, lardé de coups de tournevis au niveau du ventre. Plus étonnant que cette incompréhensible folie meurtrière ? Les techniciens ne retrouvent aucune empreinte digitale ni trace d'ADN dans la maison, pas même celles de la victime. Et le mystère s'épaissit encore quand les policiers identifient Eléonore Hourdel comme étant sa fille. Convoquée à l'institut médico-légal pour reconnaître la dépouille, celle-ci va en effet affirmer que cet homme n'est pas son père...